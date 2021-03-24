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В России приступили к испытаниям детской вакцины «Спутник V»

В России приступили к испытаниям детской вакцины «Спутник V»

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В России приступили к испытаниям детской вакцины «Спутник V»

Напомним, вакцина изобретена Центром имени Гамалеи. Для детей она сделана в виде капель для носа.

В России приступили к испытаниям детской вакцины «Спутник V»

Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, отметил, что вакцина будет разделена на несколько возрастных групп: начинать вакцинацию будут с возраста 12-13-17 лет, далее идёт группа детей до восьми лет, а в будущем планируется прививать детей в возрасте трёх-четырёх лет.

Испытания назальных капель пройдут в течение 2021 года. На этапе первых опытов было доказано, что капли лишены каких-либо побочных эффектов.

Фото из открытых источников
24 марта в 10:17 520
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