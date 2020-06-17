В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Минобороны «Красная звезда».Минздрав проведение клинических исследований одобрил, а также согласовал количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских. Первой группе добровольцев введут новую вакцину в ближайшее время по завершении двухнедельной изоляции. Основная цель первого испытания – проверить переносимость и безопасность компонентов вакцины.

Сейчас все добровольцы находятся под наблюдением специалистов, заявил начальник отделения Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Викторв Павлов.

«Состояние здоровья у них хорошее. Чувствуют они себя бодро и уверенно. До истечения двухнедельной изоляции мы ежедневно проводим полный комплекс всех необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей», - отметил он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что в сентябре институт Гамалеи начнет промышленное производство вакцины против коронавируса. Предполагается, что в августе препарат получит регистрационное досье и регистрацию.