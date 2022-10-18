В России продлили действие программы «Семейная ипотека»

Кроме того, теперь в программе смогут принять участие семьи, где ребёнок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6%. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.