В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку
В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку
По решению правительства РФ многодетные семьи смогут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Теперь принять участие в программе смогут семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года.
В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.
Подписанное постановление необходимо для исполнения поручений президента, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в мае 2022 года, а также ряда новых норм федерального законодательства.