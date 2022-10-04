В России продлили меры поддержки многодетных семей, выплачивающих ипотеку

Теперь принять участие в программе смогут семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года.

В 2023–2024 годах из федерального бюджета на такие выплаты планируется выделить порядка 90 млрд рублей.

Подписанное постановление необходимо для исполнения поручений президента, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в мае 2022 года, а также ряда новых норм федерального законодательства.