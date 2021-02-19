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В России продлили программу по бесплатному лекарственному обеспечению сердечников до 2023 года

В России продлили программу по бесплатному лекарственному обеспечению сердечников до 2023 года

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В России продлили программу по бесплатному лекарственному обеспечению сердечников до 2023 года

На эти цели правительство РФ выделило 10 млрд рублей.

В России продлили программу по бесплатному лекарственному обеспечению сердечников до 2023 года

В рамках программы амбулаторные пациенты, перенесшие инфаркты и инсульты, стентирования и операции на сердце, могут претендовать на бесплатное лекарственное обеспечение. Перечень состоит из 23 международных непатентованных наименования: амиодарон, амлодипин, апиксабан, аторвастатин, ацетилсалициловая кислота, бисопролол, варфарин, гидрохлоротиазид, дабигатрана этексилат, изосорбида мононитрат, индапамид, клопидогрел, лаппаконитина гидробромид, лозартан, метопролол, моксонидин, периндоприл, пропафенон, ривароксабан, симвастатин, соталол, тикагрелор, эналаприл.

Министерство здравоохранения уверено, что данная программа действительно помогает многим гражданам. Так как некоторые граждане из-за невысокого дохода не имеют возможности самостоятельно приобрести лекарства, из-за чего состояние здоровья может ухудшиться или привести к повторной операции.

Фото из открытых источников
19 февраля в 12:41 400
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