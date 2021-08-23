В России продлили семейную ипотеку

Напомним, что годовой процент семейной ипотеки составляет 6%. Кредит можно использовать как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка распространяется на весь срок займа. Воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, но и те, у кого есть только один ребёнок.

«Льготные программы призваны помочь гражданам приобрести объекты недвижимости на выгодных условиях. Кроме того, снижение процентной ставки по ипотечным займам представляется эффективным инструментом стимуляции спроса на рынке», - отметила руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.