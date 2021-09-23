В России продлили срок действия упрощённого порядка назначения инвалидности до 1 марта 2022 года
В России продлили срок действия упрощённого порядка назначения инвалидности до 1 марта 2022 года
Ранее эти правила действовали до 1 октября 2021 года.
Напомним, что временный порядок, введённый из-за коронавируса, предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности ещё на полгода. Он также позволяет присваивать инвалидность без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.
Кроме того, до 1 марта продляется упрощённый порядок оформления документов для получения страховых выплат гражданам, пострадавшим на производстве или имеющим профессиональные заболевания. При этом они также могут не посещать бюро медико-социальной экспертизы. Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие полгода. Без личного посещения бюро пострадавшему назначается или продлевается и программа реабилитации. Вся информация также поступает через систему электронного межведомственного взаимодействия, а готовые документы направляются гражданам заказным письмом.