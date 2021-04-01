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В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных

В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных

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В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных

Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

В России продлили упрощённый порядок регистрации безработных

Напомним, что данная мера была введена с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению, граждане могут встать на биржу труда, воспользовавшись ресурсом «Работа в России», а также оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале «Госуслуги». Дистанционный порядок оформления позволяет не представлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя.

Такой порядок будет действовать до 31 июля. Далее решения будут приниматься исходя из текущей эпидобстановки.

Фото Владимир Макушкин
1 апреля в 14:00 650
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