В России продлят срок действия водительских удостоверений

Согласно принятому решению, водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три года. Кроме того, постановление расширяет перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Помимо водительских удостоверений оно распространяется на диагностические карты. Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие таких карт будет продлено на 12 месяцев. По предварительным оценкам, мера затронет около 600 организаций.

Постановление также дополняет перечень разрешений, сроки которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад. Решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся экономической ситуации.

«Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес – последовательная работа правительства. Подобные меры хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, демонстрируют они эффективность и теперь. В нынешних условиях мы стремимся избавить наших граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах», – отметил заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Решение касается около 5 млн водительских удостоверений.