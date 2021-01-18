В России проходит детский конкурс рисунков, посвящённый переписи населения

В нём участвуют ребята от 7 до 12 лет. Можно нарисовать, как ваша семья участвует в переписи. А ещё изобразить свой детский сад, школу, дом или улицу, достопримечательности любимого города с символикой Всероссийской переписи населения. Пофантазируйте и сделайте рисунок карандашами или красками, затем сфотографируйте и выложите в Instagram, отметив @strana2020 и хештег #ярисуюперепись. Рисунки важно загрузить на свою страничку до 1 марта 2021 года. Победители получат денежные призы.