В России проиндексируют МРОТ и прожиточный минимум

С 1 июля минимальный размер оплаты труда составит 15 279 рублей, он проиндексирован на 10%.

«Нам в целом необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жизни. Наша главная задача — обеспечить и дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», — сказал президент.

С 1 июня вырастет и прожиточный минимум. Индексация пройдёт также на 10%. В среднем по стране его размер составит 13 919 рублей. Владимир Путин отметил: поскольку, исходя из размера прожиточного минимума, устанавливаются часть пособий и выплат, это также приведет к их увеличению.

Кроме того, с 1 июня на 10% будет увеличен размер пенсий неработающих пенсионеров. Владимир Путин напомнил, что с начала года их пенсии уже были проиндексированы на 8,6%, сделав вывод, что нынешнее повышение опередит рост инфляции. По словам президента, в руководстве страны предполагают, что в 2022 году инфляция не превысит 15%.

Предыдущее повышение МРОТ и прожиточного минимума в России произошло 1 января. Сейчас размер прожиточного минимума составляет в среднем 12 654 руб., МРОТ — 13 890 руб. К МРОТ привязаны различные выплаты, в том числе пособия на детей, доплаты к пенсиям, декретное пособие.