В России расширен список биоресурсов, которые разрешены к вылову

Михаил Мишустин, премьер-министр России, подписал распоряжение о расширение списка биоресурсов, которые теперь можно вылавливать. К имеющемуся списку добавилось достаточно много новых видов обитателей подводного мира — южная путассу, европейская сардина, голубая щука, морской лещ, каменный, длинношипый и гигантский тасманийский крабы, краб броди, глубоководная креветка, аргентинский и северный кальмар, а также осьминог обыкновенный.

Данный перечень действует во внутренний водах России, территориальном море, в исключительной экономической зоне и районах действия международных договоров в области рыболовства.

Премьер-министр убеждён, что данная мера позволит нарастить объём промысла и переработки, в связи с чем увеличить экспортные поставки. Благодаря этому ожидается рост бюджетных поступлений.