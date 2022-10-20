В России расширили возможности использования средств материнского капитала

В список образовательных услуг, предоставляемых ИП, входят: труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. Однако у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно предоставить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости. Документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда.