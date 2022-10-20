В России расширили возможности использования средств материнского капитала
В России расширили возможности использования средств материнского капитала
Теперь средства из материнского капитала можно будет направить на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В список образовательных услуг, предоставляемых ИП, входят: труд частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы. Однако у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.
Ранее маткапитал можно было использовать только в том случае, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.
Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно предоставить в Пенсионный фонд два документа – заявление и заключённый с ИП договор с расчётом стоимости. Документы принимаются в отделениях Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда.