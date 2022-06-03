В России расширят перечень электронных госуслуг

Так, например, пользователи смогут записываться на приём к нотариусу. Сервис будет иметь две опции. Одна из них позволит записаться на приём по вопросам, связанным с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство. Вторая – на приём по всем остальным вопросам. Ранее в качестве эксперимента электронной записью к нотариусу могли воспользоваться жители Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь такой электронный сервис решено внедрить по всей стране. Ещё одна востребованная услуга касается получения выписки из бюро кредитных историй – отчёта, где отражается качество обслуживания кредитов заёмщиками.

Предприниматели с помощью портала «Госуслуги» смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию. Принятое решение – часть работы, которую ведёт правительство России по упрощению доступа к государственным услугам. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию поэтапного перехода к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24/7. Она была разработана в рамках поручения президента по реализации Послания Федеральному Собранию, озвученного в апреле 2021 года. Работу планируется завершить к концу 2023 года.