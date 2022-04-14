В России разработают программу импортозамещения медицинских препаратов

Министр уверен, что у России имеются большие заделы в медицинской науке. И хотя в данный момент запрета на поставки медикаментов из недружественных стран нет, необходимо принять превентивные меры для того, чтобы исключить возможность потенциального дефицита лекарственных средств. Многие отечественные институты имеют успешный опыт фармразработок, из которых в итоге получились значимые медицинские продукты», – отметил Валерий Фальков.

Учёные подтвердили готовность создавать лекарства в случае образования дефицита и предложили разработать единую программу импортозамещения медицинских препаратов. Координировать её могло бы Минобрнауки совместно с Минздравом и Минпромторгом.