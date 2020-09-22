МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России разрешили начать испытание новой вакцины от COVID-19

В России разрешили начать испытание новой вакцины от COVID-19

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В России разрешили начать испытание новой вакцины от COVID-19

Вакцину разработали в Научном центре исследований им. М. П. Чумакова.

В России разрешили начать испытание новой вакцины от COVID-19

Учёные Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН разработали новую вакцину от коронавирусной инфекции. В испытание планируется задействовать более трёх тысяч человек.

Добровольцы будут полностью проинформированы о возможных рисках и реакциях после вакцинации. Каждый привитый в течение 16 дней после прививки будет находиться в стационаре под присмотром специалистов. Клинические испытания планируется завершить уже к концу ноября.

22 сентября в 12:57 1290
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