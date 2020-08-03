В России с 1 августа вступили в силу новые законы

В августе россиян ждут изменения в законодательстве. Так, в связи с пандемией в 2020 году продлили срок представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Уточняется, что согласно закону депутаты и чиновники всех уровней: федерального, регионального и муниципального – обязаны подавать декларации о своих доходах.

С 1 августа скорректированы пенсионные выплаты для работающих пенсионеров. При этом традиционно повышение пенсии проходит в августе, следовательно, получателям не нужно обращаться с заявлением в ПФР.

В первых числах августа бесплатные земельные участки в Бурятии и Забайкальском крае – так называемый «дальневосточный гектар» - станут доступны для всех граждан России. А также для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.

С 3 августа пополнение электронных кошельков будет невозможно без предварительной идентификации личности. Если идентификацию не удастся пройти, то средства можно будет зачислить только с использованием банковского счета. Благодаря этим мерам государство усилит борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

Также с 5 августа иностранные студенты-очники смогут работать без получения специального разрешения. В Госдуме надеются, что тем самым закон увеличит поток иностранных абитуриентов в российских вузах и профучилищах.

С 13 августа вводится норма, по которой граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением, получат средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Уточняется, что выплаты должны быть сделаны до ликвидации организации.

Еще одна новость касается путешественников. Туристы могут получить компенсацию за туры по России. Если тур приобретён в период с 15 августа по 20 декабря через интернет и оплачен картой платежной системы «МИР», компенсация из бюджета составит от 5 000 до 15 000 рублей. Но есть ограничения: тур должен быть минимум на пять ночей и стоить от 25 000 рублей.

Кроме того, родители, у которых дети родились с 1 июля по 30 сентября 2017 года в августе смогут подать заявления на выплату на детей с 3 до 16 лет. Сумма выплаты составит 10 000 рублей. Заявление можно подать до 1 октября. С этой выплатой автоматически назначат дополнительную – еще 10 000 рублей.

Изменяются и условия господдержки молодых семей. С 1 августа субсидию по программе «Молодая семья» можно использовать и для погашения рефинансированной ипотеки, а также для покупки новостроек без счета эскроу и по договору уступки права требования, что раньше было невозможно.

Также с 24 августа автовладельцев ожидают новые цены на полисы ОСАГО. Страховщики смогут сами определять ставку страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений. Тарифный коридор расширят на 10 процентов вверх и на 10 процентов вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто нарушает ПДД.

И наконец, с 28 августа господдержка бизнеса в Арктике укрепится. Для резидентов сократят сроки проведения плановых проверок, упростят их механизм и так далее. В Арктике применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, для чего Арктический регион приравнивается к особой экономической зоне.