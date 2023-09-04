В России смягчили условия ипотечного займа для IT-специалистов

Ранее требования были иными. Так, для специалистов, проживающих в городах-миллионниках, минимальная заработная плата составляла 120 тысяч рублей, в остальных городах — 70 тысяч рублей. А для жителей Москвы — 150 тысяч рублей.

Принятое постановление позволит расширить число работников отрасли, которые смогут приобрести жильё по выгодным условиям.

Напомним, льготная ипотека для IT-специалистов была запущена в прошлом году по инициативе президента. Льготная ставка по кредиту составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%.