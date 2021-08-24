В России сократили перечень работ, на которых ограничивается труд женщин

Со следующего года женщины смогут работать авиационными механиками и инженерами по техническому обслуживанию самолётов и вертолётов. Также будут сняты ограничения при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования за исключением работ, выполняемых по отдельным профессиям.

«Мы учли предложения работников и работодателей по сокращению перечня «не женских» работ и соответствующим приказом его скорректировали. Документ проработан совместно со сторонами социального партнерства, получены необходимые согласования, учтены рекомендации профильных специалистов. Мы постоянно ведём работу над актуализацией перечня и готовы обсуждать его дальнейшее изменение. В рамках Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи, запланирована специальная сессия по теме новых возможностей в «не женских» профессиях», – сообщил первый замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

Документ упрощает механизм, который позволяет женщинам работать даже по тем профессиям, которые включены в ограничительный перечень. Теперь для этого не будет требоваться положительное заключение государственной экспертизы условий труда в качестве подтверждения безопасных условий труда, достаточно будет проведения их специальной оценки.