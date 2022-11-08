В России совершенствуют систему оказания медпомощи пациентам с гепатитом С

Реализация плана рассчитана до 2030 года, однако большая часть работы начнётся уже сейчас. Так, до конца 2022 года Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медицинской помощи пациентам с гепатитом С за счёт средств ОМС. И уже в начале следующего года федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые дифференцированные тарифы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования.

Также в начале 2023 года будет сформирован единый регистр, который поможет учесть всех пациентов с гепатитом С. Он необходим для чёткой и оперативной оценки объёма финансовых ресурсов и лекарств, необходимых для пациентов. Содействие в развитии отечественного производства таких лекарств Минпромторг и Минздрав будут оказывать фармкомпаниям на регулярной основе.

Кроме того, Минздраву предстоит проанализировать лучшие практики лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных медицинских организациях, чтобы затем такие практики могли использоваться во всех клиниках страны.

Для повышения качества оказания медицинской помощи предусмотрено дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. Оно начнётся в 2023 году, а затем будет проходить на постоянной основе в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.