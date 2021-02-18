В России стартовал социальный проект «Начни с чистого листа»

Проект создан для ресоциализации несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

«Сама идея поддержать оступившихся ребят и создать такую среду, которая даст возможность им вернуться к полноценной жизни, крайне ценна. Принимаемые в последние годы меры, в том числе законодательные, позволили улучшить положение несовершеннолетних осужденных и уменьшить количество несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы», - отметил председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Благодаря профилактике правонарушений среди подростков количество несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за 10 лет сократилось более чем в четыре раза. Также уголовно-исполнительным законодательством РФ гарантирует несовершеннолетним, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, улучшенные жилищно-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, оказывается содействие в получении образования.

«Сотрудники воспитательных колоний проводят значительную педагогическую и социально-психологическую работу, чтобы отвратить подростков от криминальной среды, дать осужденным образование, востребованные на рынке труда профессии, снизить риск повторного совершения преступлений», - отметил роль ФСИН Андрей Клишас.

Именно для этого и создан проект «Начни с чистого листа». И показательным примером стала команда воспитанников ФК «Тотем» под руководством президента клуба и его основателя Сергея Горбунова. Участники детской команды — воспитанники Красноярского детского дома № 1, дети из неблагополучных семей, лишённые родительской опеки и внимания. Но именно этот положительный опыт призывает вовлечь несовершеннолетних осужденных в рамках проекта, в спортивную, культурную и иную общественно полезную деятельность, способствуя их социальной адаптации.

Проект стартовал со всероссийского творческого конкурса среди несовершеннолетних воспитанников всех колоний. Также будут организованы масштабные выездные форумы НКО в регионах.

«Очень надеюсь, что положительная энергетика проекта даст возможность заразить ею всех неравнодушных и самих подростков, на ресоциализацию которых направлены усилия клуба и ФСИН России», - резюмировал Андрей Клишас.