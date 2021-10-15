В России стартовала всероссийская перепись населения

Все желающие могут принять в ней участие самостоятельно, не дожидаясь переписчиков: на портале «Госуслуги» и на стационарных переписных участках. Почти вся первичная информация будет собираться сразу на цифровые носители: переписчики получат электронные планшеты, а граждане смогут с 15 октября по 8 ноября ответить на вопросы переписного листа через портал «Госуслуги». Это удобно, особенно с учётом пандемии.

Но если вы не зарегистрированы в «Госуслугах», переписаться можно в обычном формате, обратившись на переписные участки, расположенные во всех школах города, начиная с 23 октября. Они будут открыты по субботам с 17.00 до 19.00 и воскресеньям – с 12.00 до 14.00. Уточнить адреса переписных пунктов можно на сайте городской администрации.

Также по квартирам традиционно пойдут переписчики – в Норильске на этой работе заняты порядка 400 человек. Они должны будут предъявить удостоверение и с помощью планшетов быстро собрать необходимые данные.

Переписчики одеты в брендированную форму, обходить квартиры будут в течение дня, но приоритет отдан вечернему времени, когда люди возвращаются с работы.

Напомним, изначально планировалось провести перепись в октябре 2020 года, ровно через 10 лет после предыдущей, однако из-за пандемии её перенесли сначала на апрель, а затем на октябрь 2021 года.