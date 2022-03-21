В России судебным решением запретили Facebook и Instagram

РИА Новости пишут, что Генпрокуратура объяснила поданный в суд иск стремлением оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Как отметили в ведомстве, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывов к несанкционированным митингам. В прокуратуре убеждены, что экстремистская информация может угрожать как отдельным людям, так и всему обществу.

Вместе с тем, принятое судом решение пока не затрагивает мессенджер WhatsApp. Отмечается также, что за использование сервисов компании Meta россиян наказывать не будут.