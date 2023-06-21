В России учредили стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов

Как пояснили в Правительстве РФ, стипендии предназначены для студентов-очников, обучающихся на втором и последующих курсах по программам бакалавриата и специалитета, на любом курсе магистратуры, а также по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Всего предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно и 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

Претендовать на стипендию также смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призёры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать учёные советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах принимается Минобрнауки по результатам конкурсного отбора. В конкурсную комиссию помимо представителей министерства войдут представители заинтересованных организаций, приглашённые эксперты, а также студенты и аспиранты, не являющиеся кандидатами на получение стипендии.

Выплата стипендий будет финансироваться в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности».