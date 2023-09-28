В России учреждена медаль Станислава Говорухина

Медалью будут награждать за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Предложение учредить медаль Станислава Говорухина поддержали руководители всех фракций.

«Более 20 лет он был депутатом ГД, возглавлял Комитет по культуре. Станислав Сергеевич умел отстаивать свою позицию и в творчестве, и в политике. Медаль, учреждённая в память о Станиславе Сергеевиче, станет достойной наградой для тех, кто вносит существенный вклад в развитие культуры, занимается патриотическим воспитанием, укрепляет международное сотрудничество в гуманитарной сфере», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Медаль будет ведомственной наградой Государственной Думы. Вручение медали будет осуществлять председатель ГД по решению Совета Государственной Думы, принятому по ходатайству фракции или комитета.

На момент представления к награждению гражданин РФ не должен замещать государственную должность или быть депутатом любого уровня.

В течение года медалью могут быть награждены не более 10 человек. Их список будет ежегодно публиковаться в «Парламентской газете».