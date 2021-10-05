МАУ ИЦ «Норильские новости»

В России установлен новый праздник - День отца

В России установлен новый праздник - День отца

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В России установлен новый праздник - День отца

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в каждое третье воскресенье октября в России будут отмечать День отца.

В России установлен новый праздник - День отца

В своём указе президент отметил, что праздник установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Предложение об учреждении нового праздника поступило в июле от Министерства труда и социальной защиты России, а именно от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Фото Владимир Макушкин
5 октября в 12:30 560
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