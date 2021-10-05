В России установлен новый праздник - День отца

В своём указе президент отметил, что праздник установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Предложение об учреждении нового праздника поступило в июле от Министерства труда и социальной защиты России, а именно от Анны Кузнецовой, занимавшей тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.