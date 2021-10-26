В России утвердили форму сертификата о вакцинации от коронавируса

Сертификаты будут выдаваться полностью привитым от коронавируса россиянам. В них будет указана следующая информация о получателе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес проживания и дата оформления документа. Также там будут содержаться QR-коды и данные о сделанных прививках, сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний или о ранее перенесённом заболевании.

Запись о прохождении вакцинации формируется не позднее чем через три календарных дня, причем сразу на русском и английских языках. Сертификаты будут выдаваться как в электронном, так и в бумажном форматах.