В России утвердили календарь праздничных и выходных дней на следующий год

Так, новогодние выходные продлятся с 30 декабря по 8 января. Так как 6 и 7 января выпадают на выходные, в правительстве приняли решение перенести их на 10 мая и 31 декабря соответственно.

В День защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а в Международный женский день — с 8 по 10 марта.

Весенние праздники также порадуют всех длинными выходными. В честь Праздника Весны и Труда граждане будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая. Здесь выходной с 27 апреля (суббота) было решено перенести на понедельник — таким образом, в субботу россияне будут работать. 28 апреля стал выходным за счёт переноса с 2 ноября (суббота). А День Победы россияне будут отмечать с 9 по 12 мая.

Выходные в честь Дня народного единства продлятся с 3 по 4 ноября.

А подготовку к новогодним праздникам можно будет начать уже 29 декабря — за счёт того, что 28 декабря (суббота) станет рабочим.