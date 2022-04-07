В России утвердили новый порядок назначения инвалидности

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

С 1 июля граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы при помощи системы электронного межведомственного взаимодействия. Однако в постановлении прописаны случаи, когда личное присутствие человека будет обязательным. Речь идёт о несоответствии между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших пациента на медико-социальную экспертизу, необходимости обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживания пациента в интернате, корректировки индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года появится возможность пройти медико-социальную экспертизу и в дистанционном формате – с помощью интернета. Воспользоваться этим смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы и намерены обжаловать его в вышестоящих учреждениях, чтобы пройти экспертизу повторно. В таком случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного или федерального бюро медико-социальной экспертизы и прохождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке об инвалидности с указанием группы и в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Само решение будет направляться адресату в личный кабинет на портале «Госуслуги» или почтовым отправлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.