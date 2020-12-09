В России в 2021 году могут ввести ряд запретов для жильцов

По словам специалиста, с начала нового года вступит в силу постановление правительства № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

В соответствии с документом жители многоквартирных домов больше не смогут хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Газовые приборы нельзя будет использовать в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания, что, по мнению эксперта, в теории не исключает запрет на использование газовых плит до их диагностики.

Под запрет попадут свечи и непотушенные сигареты — их нельзя оставлять без присмотра на балконах и лоджиях. При этом, согласно постановлению, решетки на окнах в подвалах должны будут открываться. Это же касается и всех аварийных и эвакуационных выходов — они должны открываться без ключа.

В случае нарушения правил можно получить штраф от двух до пяти тысяч рублей.