В России в шестой раз пройдёт акция «Дети вместо цветов»

Суть акции проста: 1 сентября школьники дарят учителю один красивый букет от класса, а сэкономленные средства переводят в фонд «Алёша», чтобы спасти жизнь его подопечного. В День знаний все участники акции «Дети вместо цветов» получают полезные подарки от компаний - друзей фонда. Подобные мероприятия учат детей добру и взаимопомощи, ответственности и милосердию, объединяют их ради общего дела. Сейчас, в столь непростое время, это особенно важно. Поэтому идея сразу нашла широкую поддержку среди школьников, их родителей и учителей. Год от года география акции и количество участников неизменно растут. Она уже стала традиционной в российских школах. Это одно из самых массовых благотворительных событий страны и прекрасная возможность начать День знаний с настоящего урока добра.

Чтобы стать частью большого дела вместе с фондом «Алёша» необходимо оставить заявку на сайте или по телефону 8 (812) 413-32-63. Акция включает в себя несколько форматов участия. После отправки заявки волонтёры фонда связываются с участниками и рассказывают все подробности.

В прошлом году акция «Дети вместо цветов» объединила 95 000 школьников из 210 городов и сёл. За время существования акции было собрано 8 122 314 рублей.