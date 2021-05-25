В России внесены изменения в процедуру проведения выборов

Теперь агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени в день перед голосованием, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Аналогичный срок установлен и для окончания предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях.

Также скорректирован порядок оспаривания решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата.

Установлено, что жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам может быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения.

Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае его обжалования может быть подана в суд в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии или её должностного лица, нарушающее избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, подаётся в комиссию, уполномоченную на её рассмотрение, непосредственно либо через комиссию, решение или действие (бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется.

Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам может быть обжаловано только в суде.

Закреплено, что решение комиссии о регистрации кандидата не может быть отменено судом в связи с нарушением требований, предъявляемых к оформлению документов, если избирательная комиссия не известила кандидата об этом, притом что такие нарушения являлись для неё очевидными (не требовали дополнительной проверки) и не могли быть известны кандидату на момент представления документов.

Кроме того, установлена подсудность административных дел об определении срока назначения выборов в органы публичной власти федеральных территорий. В качестве суда первой инстанции данные административные дела рассматривают Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа.