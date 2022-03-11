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В России возобновят программу детского туристического кешбэка

В России возобновят программу детского туристического кешбэка

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В России возобновят программу детского туристического кешбэка

По поручению Президента РФ Владимира Путина в этом году родителям снова дадут возможность вернуть до 50% стоимости путёвок в детские лагеря, пишет ТАСС.

В России возобновят программу детского туристического кешбэка

«В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря. Я прошу вас проработать и запустить с 1 мая такую же. Надо только заранее всё это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

В прошлом году программа действовала с 25 мая по 31 августа и распространялась на путёвки, с датами выезда в период с 10 мая до 20 сентября.

Фото из открытых источников
11 марта в 16:16 660
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