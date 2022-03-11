В России возобновят программу детского туристического кешбэка

«В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря. Я прошу вас проработать и запустить с 1 мая такую же. Надо только заранее всё это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

В прошлом году программа действовала с 25 мая по 31 августа и распространялась на путёвки, с датами выезда в период с 10 мая до 20 сентября.