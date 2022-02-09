В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

18 января он был принят в третьем чтении, а 26 января одобрен Советом Федерации. Теперь в случае повторного совершения действий сексуального характера в отношении детей до 18 лет, виновник будет нести наказание в виде пожизненного лишения свободы. До принятия законопроекта за подобное преступление грозило лишение свободы сроком до 14 лет.

Та же мера грозит совершившим насильственные действия против двух и более детей. При этом речь идёт также о случаях, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.