В России введут проактивное информирование о статусе предпенсионера

Информирование о статусе предпенсионера будет вестись в беззаявительном порядке с использованием портала «Госуслуги». Соответствующий законопроект уже представлен на общественное обсуждение.

Напомним, в настоящее время для подтверждения статуса предпенсионера гражданину необходимо получить справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста. Для этого ему нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда лично или через портал «Госуслуги». Эта справка требуется для получения льгот, предусмотренных для предпенсионеров.

«Например, с даты получения статуса предпенсионера граждане имеют право на получение двух оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации. Соответственно справка о наличии статуса предпенсионера предоставляется работодателю. Также для предпенсионеров предусмотрена выплата пособия по безработице в повышенном размере и более длительный срок выплаты указанного пособия. Кроме того, справка о статусе предпенсионера может потребоваться при оформлении льгот, которые действуют на региональном уровне», - сообщили в министерстве.

С 2025 года граждане начнут проактивно получать информацию об отнесении их к категории «предпенсионер». Причём такую информацию в проактивном формате будут получать и те граждане, кто имеет право на досрочную пенсию. Например, маме, воспитывающей пятерых детей и имеющей право на выход на пенсию в 50 лет, уведомление о достижении предпенсионного возраста придёт в 45 лет. При этом для граждан, не использующих портал «Госуслуги», сохраняется возможность получения сведений об имеющемся статусе предпенсионера на личном приёме в территориальном органе Фонда.

Перевод на проактивный формат станет очередным практическим шагом по упрощению взаимодействия граждан и государства в рамках реализации проекта «Социальное казначейство».