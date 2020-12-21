В России зафиксирован новый антирекорд по количеству заражённых COVID-19

По данным опрештаба, общее количество заболевших за всю пандемию - 2 877 727 человека, что составляет почти 2% от всего населения России. Прежний антирекорд был зафиксирован 6 декабря, тогда было зарегистрировано 29 039 новых случаев.

В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 331 случай заболевания, в Норильске – 22. На сегодняшний день Большой Норильск находится на втором месте по заболеваемости в регионе. Антилидером, по-прежнему, остаётся Красноярск (86). На третьем месте – Балахтинский район (11).

В России за прошедшие сутки умерло 493 человека, выздоровело – 19 705 пациентов. В регионе умерло – 16 человек, снято с наблюдения – 797 человек.