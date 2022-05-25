В России запустили бета-версию отечественного магазина приложений RuStore

Приложение доступно на мобильных устройствах на операционной системе Android. Скачать его можно по ссылке — https://rustore.ru/. Новая платформа удобна как для пользователей, так и для разработчиков, для которых предусмотрен личный кабинет для загрузки программ. На момент старта для скачивания доступны более ста приложений, в числе которых:

— популярные сервисы;

— приложения мобильных операторов;

— игры;

— маркетплейсы.

Ассортимент RuStore ежедневно растёт. Уже этим летом в магазине произойдёт интеграция платформы push-уведомлений, платёжной системы, будет виден рейтинг приложений. А до конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.