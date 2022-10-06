В России заработала платформа цифровых решений нацпроекта «Производительность труда»

На платформе можно бесплатно пройти диагностику предприятия и получить консультации экспертов. Затем сервис подберёт программное обеспечение (ПО) для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

«Главная задача платформы – сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное программное обеспечение для российских предприятий. Речь идёт не только о цене, но и о снижении зависимости от редких IT-компетенций сотрудников предприятий, а также сокращении сроков внедрения цифровых решений», – пояснил генеральный директор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко.

Воспользоваться платформой могут предприятия Красноярского края, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности.

«Мы будем рекомендовать активно использовать возможности новой платформы тем предприятиям Красноярского края, которые уже являются участниками нацпроекта. Ведь это дополнительный инструмент для повышения производительности труда. В регионе в нацпроект вступили 84 предприятия, им оказывают адресную поддержку эксперты Федерального центра компетенций или регионального центра компетенций, который входит в структуру центра «Мой бизнес». От бизнеса про участие в нацпроекте мы слышим только положительные отзывы и видим результаты», – рассказала руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Татьяна Бочарова.

Узнать подробности и подать заявку на участие в нацпроекте предприниматели могут на портале «Производительность.рф». Адресная поддержка предприятия края оказывается бесплатно. Получить консультации можно в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124.