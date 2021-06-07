В России зарегистрировали первый в мире антиковидный иммуноглобулин – «Ковид-глобулин»

О появлении нового препарата сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на площадке Петербургского международного экономического форума. «Ковид-глобулин» был зарегистрирован в министерстве 1 апреля текущего года. «Это высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он более эффективен в сравнении с антиковидной плазмой», - пояснил Михаил Мурашко.

Препарат разработан холдингом «Нацимбио», принадлежащим «Ростеху». Для его создания компании передали 2,5 тонны биоматериала, взятого у переболевших COVID-19 москвичей. В «Ростехе» уверены, что лекарство поможет организму быстрее вырабатывать антитела самостоятельно.