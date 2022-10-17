В России зарегистрирован новый вирус гриппа

В преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости в России зарегистрирован первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2). Об этом Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

«Пока других вирусов гриппа на территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — сказала глава Роспотребнадзора.

Грипп А (H3N2) — острое респираторное заболевание. Инфекция локализуется в полости носа и ротоглотки, поражает слизистую. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Его симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота в теле.

Участники коллегии отметили, что COVID-19 «вошёл в циркуляцию группы респираторных инфекций». При этом, по их мнению, коронавирус нарушил сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Медики напомнили, что соблюдение простых мер индивидуальной защиты — ношение медицинской маски в местах большого скопления людей, частое мытьё рук и обработка их дезинфицирующими средствами, соблюдение социальной дистанции и регулярное проветривание помещений — поможет существенно снизить шансы инфицирования и избежать осложнений.