В Роструде пояснили, могут ли человека уволить из-за отсутствия прививки от COVID-19

Так как прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок, она является обязательной, если в субъекте страны вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

Напомним, недавно глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горячев заявил, что в Красноярском крае вводить обязательную вакцинацию рано, потому как в регионе задействованы ещё не все инструменты по борьбе с вирусом.

Однако в июне в десяти регионах страны была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

«При угрозе возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний главные государственные санитарные врачи и их заместители в субъектах РФ могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Об этом сказано в подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Такие полномочия подтверждаются пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Минздрава № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», - пояснили в Роструде.

И здесь возникает главный вопрос - если человек не сделает прививку, то могут ли его уволить?

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.