В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»

Главная цель конкурса - повышение профессиональных навыков водителей городского транспорта, а также популяризация и пропаганда профессии среди молодёжи. Конкурс проводится по системе личного первенства в двух категориях - автобусы средней и большой вместимости. Водителям предстоит показать знания правил дорожного движения, пройти трассу скоростного маневрирования и комфортного вождения. За каждое испытание участникам начисляют баллы. Победит тот, кто заработает наибольшее количество очков по итогам всех испытаний.

Победителей конкурса ждёт денежное вознаграждение:

- первое место - 300 тысяч рублей;

- второе место - 150 тысяч рублей;

- третье место - 50 тысяч рублей.