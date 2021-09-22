МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»

В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»

Главная / Новости / Общество

В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»

Норильск представляют водители НПОПАТ Сергей Кураченков и Георгий Невидимов. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»В Санкт-Петербурге стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобусов»

Главная цель конкурса - повышение профессиональных навыков водителей городского транспорта, а также популяризация и пропаганда профессии среди молодёжи. Конкурс проводится по системе личного первенства в двух категориях - автобусы средней и большой вместимости. Водителям предстоит показать знания правил дорожного движения, пройти трассу скоростного маневрирования и комфортного вождения. За каждое испытание участникам начисляют баллы. Победит тот, кто заработает наибольшее количество очков по итогам всех испытаний.

Победителей конкурса ждёт денежное вознаграждение:

- первое место - 300 тысяч рублей;

- второе место - 150 тысяч рублей;

- третье место - 50 тысяч рублей.

22 сентября в 09:30 90
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также