В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Схема очень проста. Гражданам приходит сообщение с портала «Госуслуги» о том, что из-за технической ошибки их открепили от поликлиники. Для решения проблемы им предлагают авторизоваться.

Мошенники убеждают, что в условиях пандемии затягивать с прикреплением не стоит. Пройдя по ссылке, люди попадают на сайт - клон портала, на котором им предлагается заполнить анкету, выбрать поликлинику и оплатить госпошлину за услугу. Сумма небольшая - несколько тысяч рублей.

После того как доверчивые граждане ввели логин и пароль, злоумышленники получают доступ ко всем их личным данным, с помощью которых они могут оформить кредиты и микрозаймы. Кроме того, к ним уходят деньги, оплаченные пострадавшими как госпошлина.

«Сбербанк советует пользователям госуслуг обращать внимание на адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в свое медучреждение. Если вы оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета «Госуслуг», - сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Также стоить отметить, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным.