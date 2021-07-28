В Сбербанке рассказали о новом виде мошенничества

Сбербанк назвал новую схему «акция мессенджеров». Сообщения, как правило, приходят в популярных программах для переписки. Если перейти по ссылке, указанной в сообщении, пользователь попадёт на сайт, где будет написано, что призовой фонд составляет один миллион рублей. Автоматически выбирается сумма выигрыша, которая может варьироваться от пяти до 10 тысяч долларов. При этом клиента предупреждают, что внутри страны валютные переводы запрещены и выигрыш нужно конвертировать в рубли. Но эта услуга стоит несколько сотен рублей. Как правило, «победители» соглашаются на незначительную комиссию, чтобы забрать свой «выигрыш». Введя данные своей карты, потерпевший позволяет мошенникам списать не только комиссию, но и все средства, которые есть на счету.

В Сбербанке напоминают, что прежде чем переходить по неизвестным ссылкам, нужно проверить подлинность сайта. Кроме того, при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически.

Самым популярным источником опасных ссылок оказался WhatsApp - на его долю пришлось 83% всех случаев рассылок от мошенников. На втором месте Viber (10%), на третьем - Telegram (7%).