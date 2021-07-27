В сентябре будет объявлено имя автора, чей текст будет использован в «Тотальном диктанте – 2022»

Напомним, акция в России проводится с 2004 года. Тогда «Тотальный диктант» прошёл исключительно для студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Главная цель этого события – показать гражданам, как важно быть грамотным и знать родной язык.

В этом году участникам этой просветительской акции был продиктован текст писателя Дмитрия Глуховского.

Как сообщали директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, в дальнейшем будут использованы тексты номинантов Всероссийской литературной премии «Болдинская осень», так как этот конкурс позволяет выявить качественные тексты и качественную литературу.