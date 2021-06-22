В сентябре в Норильске и Дудинке пройдут межведомственные учения

На совещании в администрации Норильска первый заместитель министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян заслушал доклад о подготовке к предстоящим учениям.

Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Лисин, мероприятия пройдут по трём вводным:

- пожар в Дудинском морском порту на ледоколе «Авраамий Завенягин», перевозящем аварийно-химические опасные вещества;

- взрыв и пожар на дудинской нефтебазе АО «ТТК», что привело к распространению нефтепродуктов на акваторию Енисея;

- пожар в палате Норильской межрайонной больницы № 1 в Оганере, на 14-м этаже вследствие аварийной работы аппарата ИВЛ.

«В ходе подготовки к учениям мы изучили необходимые документы, оформили организационный приказ главного управления, провели разведку с выездом на местность и составили сценарий мероприятий. По предварительным данным группировка привлекаемых сил и средств составит 299 человек и 83 единицы техники», - доложил Игорь Лисин.

Александр Чуприн в свою очередь выразил пожелание, чтобы учения сопровождались культурно-просветительской программой. Для этого будут организованы выставки техники, спортивные межведомственные соревнования и другие.

Глава Норильска Дмитрий Карасев выразил готовность к максимальному содействию озвученным планам: «Норильск активно готовится к проведению учений. Создана рабочая группа по мероприятиям, которыми будет заниматься непосредственно город. Это касается в том числе и культурно-массовых направлений, а также оснащения залов Городского центра культуры, где будут проходить штабные заседания».