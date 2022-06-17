В Северной столице обсудили перспективы развития интернет-торговли в Красноярском крае

В частности, обсуждались перспективы расширения сети пунктов выдачи интернет-заказов в районах края и внедрение в Красноярске сервиса быстрой доставки «Озон Экспресс». Реализация этих проектов позволит создать более 120 новых рабочих мест, а также выйти на электронный сервис местным товаропроизводителям, в том числе аграриям. Это, в свою очередь, потребует строительства крупного транспортно-логистического центра, и перспективной площадкой здесь может стать особая экономическая зона, которая будет сформирована на базе международного аэропорта Красноярск и аэропорта Черемшанка.

«Для жителей Красноярска будет полезно, если сервис «Озон Экспресс» заработает у нас. Это даст местным товаропроизводителям дополнительную возможность для сбыта. Конечно, это должно быть увязано с производством собственной продукции и созданием серьёзной складской инфраструктуры, которая позволит хранить десятки тысяч единиц товара и выстроить оптимальную логистику. В случае расширения сети пунктов выдачи заказов и развития службы быстрой доставки, если у «Озона» появится потребность в создании в Красноярске распределительного или логистического центра, мы готовы подобрать площадки для строительства», - сообщил Александр Усс.