В сезон высокой заболеваемости гриппом норильчанам напоминают о важных профилактических мерах
В сезон высокой заболеваемости гриппом норильчанам напоминают о важных профилактических мерах
Грипп - это инфекционное заболевание, которым может заразиться любой человек. Возбудителем гриппа является вирус, который попадает в организм через носоглотку.
Как правило, грипп проходит за несколько дней, однако порой болезнь перерастает в тяжёлую форму, вплоть до летального исхода.
Также заболевание имеет широкий список осложнений:
- со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит);
- со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);
- со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Основные симптомы гриппа - жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.
Первое и самое важное в случае заболевания - немедленно обратиться к врачу, чтобы тот назначил правильное лечение. Необходимо соблюдать постельный режим, чтобы сократить нагрузку на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питьё - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Самый надёжный способ уберечься от гриппа - прививка. В Красноярском крае прививочная кампания находится в самой активной фазе. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.
Помимо этого, стоит соблюдать элементарные профилактические меры - носить защитную маску и перчатки, поддерживать социальную дистанцию, чаще мыть руки или обрабатывать их санитайзером. Также следует регулярно промывать полость носа, особенно, придя с улицы.