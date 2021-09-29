В сезон высокой заболеваемости гриппом норильчанам напоминают о важных профилактических мерах

Как правило, грипп проходит за несколько дней, однако порой болезнь перерастает в тяжёлую форму, вплоть до летального исхода.

Также заболевание имеет широкий список осложнений:

- со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит);

- со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);

- со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Основные симптомы гриппа - жар, температура 37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Первое и самое важное в случае заболевания - немедленно обратиться к врачу, чтобы тот назначил правильное лечение. Необходимо соблюдать постельный режим, чтобы сократить нагрузку на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питьё - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.

Самый надёжный способ уберечься от гриппа - прививка. В Красноярском крае прививочная кампания находится в самой активной фазе. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Помимо этого, стоит соблюдать элементарные профилактические меры - носить защитную маску и перчатки, поддерживать социальную дистанцию, чаще мыть руки или обрабатывать их санитайзером. Также следует регулярно промывать полость носа, особенно, придя с улицы.