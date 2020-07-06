В сфере ЖКХ ввели новые льготы для поддержки населения

Эпидемия коронавируса вызвала изменения во многих отраслях законодательства, в том числе в сфере ЖКХ. И сфера ЖКХ не осталась в стороне от этого процесса. О том, какие перемены произошли в нормативных актах, регулирующих оплату коммунальных услуг в связи с пандемией, пишет «Российская газета».

Право на компенсации по оплате жилья имеют инвалиды, дети-инвалиды, ветераны войны и труда. Частично государство компенсирует плату за жильё военнослужащим, семьям погибших и умерших военных, чернобыльцам, героям РФ и СССР, героям труда, кавалерам орденов Славы, учителям, врачам, работающим в сёлах и рабочих посёлках, и так далее.

Кроме этих категорий граждан и семей, право на льготы в области ЖКХ имеют и необеспеченные слои населения. Они получают субсидии в соответствии с Постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005. В связи с пандемией порядок оплаты скорректирован.

Субсидия малоимущим семьям и гражданам при оплате услуг ЖКХ оформляется на полгода. Однако, если выплата субсидии закончится в период с 1 апреля по 1 октября этого года, компенсация автоматически продлевается на шесть месяцев и осуществляется в том же размере. В этот промежуток времени гражданам, получающим компенсацию на оплату жилища, не надо собирать бумаги, заполнять заявление и обращаться в учреждение лично.

Но субсидия, рассчитанная в беззаявительном порядке, может оказаться ниже фактически положенной. Например, если среднедушевой доход семьи уменьшился, а документы об этом не предоставляли, потому что субсидию продлили автоматически. В этом случае будет производиться перерасчёт с возмещением человеку недостающей суммы.

Если же у получателя компенсации к моменту истечения срока субсидии ситуация с доходами стала лучше, и ему полагаются выплаты в меньшем размере, чем были до продления, излишне выплаченные средства возвращать государству не придётся.

Кроме того, правительство лишило ресурсоснабжающие организации, операторов по работе с ТКО и управляющие компании права требовать с граждан уплаты пеней, неустоек и штрафов до 1 января будущего года.

Также федеральные власти на тот же срок приостановили взыскание штрафных санкций за несвоевременную или неполную оплату жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.

Если до нового года истечёт период поверки счётчика, то прибор будет продолжать эксплуатироваться. Одновременно Минстрой РФ запретил применять к таким случаям повышающие коэффициенты к нормативам потребления услуг ЖКХ. Плановая поверка пройдет в начале 2021 года.

Опять же, до 1 января 2021 года правительство запретило коммунальщикам, РСО и операторам ТКО приостанавливать оказание коммунальных услуг при неполной оплате собственниками этих услуг. Речь идёт именно о неполной или частичной неоплате. Получается, что если за коммуналку собственник не платит совсем, ему по-прежнему вправе не оказывать услугу, несмотря на пандемию.