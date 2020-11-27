В шестой раз 29 ноября в России и за её переделами пройдет Географический диктант

На всех площадках во всех странах акция начнётся 29 ноября в 12.00 по местному времени. Доступ к диктанту онлайн откроется на сайте акции dictant.rgo.ru в 14.00 по московскому времени. Написать его можно будет в течение недели - до 14.00 по московском времени 6 декабря. В этом году количество пунктов проведения акции в России и 108 странах мира превысило 6400 - рекордное число за всё время существования акции. Например, в прошлом году диктант написали на 5469 площадках.

Диктант-2020 был составлен в четырёх вариантах: для проведения на площадках на территории России и зарубежных стран, для проведения диктанта онлайн, для инвалидов по зрению и демонстрационный вариант. Все варианты, кроме онлайн, составлены на русском и английском языках, все они идентичны по степени сложности. Онлайн-версия впервые будет переведена на 10 языков: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, турецкий, китайский, арабский и хинди.

Каждый вариант состоит из 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов - так называемый «географический ликбез», составленный на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть включит 30 вопросов и потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.